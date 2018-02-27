ФОТОФАКТ: Европу накрыли аномальные морозы и снегопады

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27 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Европейские страны оказались во власти аномальных морозов и снегопадов, что привело к отменам и задержкам авиарейсов, ДТП и закрытию некоторых общественных учреждений.

Чайки у озера Леман в Женеве, Швейцария

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Парк в Гамбурге, Германия

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С последствиями непогоды, в частности, столкнулись Италия, Франция, Румыния, Польша, Германия, Швеция, Великобритания. В связи с аномальными холодами власти Франции объявили почти во всех департаментах европейской части страны повышенный (желтый) уровень метеотревоги.

Обледеневшая скульптура во Фрайбурге, Швейцария

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В Румынии непогода привела к серьезным затруднениям в работе транспорта. Как сообщил телеканал Digi24, закрыто движение машин на двух автострадах, более 20 национальных шоссе и почти на 40 уездных дорогах.

Снегопад в Лондоне, Великобритания

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Национальный парк Брекон-Бикон, Уэльс, Великобритания

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В Неаполе впервые с 1956 года выпал снег, в результате был закрыт местный аэропорт, а также городские школы.

Виа деи Фори Империали в Риме, Италия

© EPA-EFE/ANGELO CARCONI

Возле Колизея после снегопада в Риме, Италия

© EPA-EFE/ANGELO CARCONI

Из-за снегопадов на Балканах частично прекращено авиасообщение - отменены рейсы между Белградом и Подгорицей, а также в Стамбул. В Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии серьезно затруднено движение автотранспорта. МВД балканских государств выпустили предупреждения для водителей, призывая не выезжать на дорогу в горной местности без цепей на колесах.

Собака на ступеньках к озеру Балатон, Венгрия

© EPA-EFE/Gyorgy Varga

Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис заявила, что сильные холода в Европе накануне весны - это "явление - хоть и редкое, но не беспрецедентное". Она объяснила, что похолодание обусловлено феноменом внезапного стратосферного потепления примерно в 30 км над Северным полюсом.-0-