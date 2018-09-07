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ФОТОФАКТ: III Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане
В мире
07.09.2018 | 15:54
В урочище Кырчын проходят ІІІ Всемирные игры кочевников.
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Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд
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Минский полумарафон - 2018
9 сентября в Минске пройдет масштабное мероприятие - четвертый Минский полумарафон. Участники - около 35 тыс. человек - профессиональные бегуны и любители.
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Партнерство Беларуси и России в АПК обеспечит продбезопасность СГ
Мнения
Анатолий Исаченко
При работе с личными проблемами граждан важно учитывать мнение всех сторон
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Недорого, но не бесплатно
Интервью
Александр Шевелев
Лауреат премии Ленинского комсомола о 40-летней работе на МАЗе
Интервью
Дмитрий Воронюк
О ребрендинге БРСМ, знаковых проектах и новых подходах в работе с молодежью
Регионы
Афиша выходного дня: День рождения Минска, танковый фестиваль и праздник дружбы "Италия-Беларусь"
Минская милиция 8 и 9 сентября будет нести службу в усиленном режиме
Еще один детский сад и общежитие для медиков открыли в Минске к Дню города
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Домрачева и Бьорндален примут участие в рождественской гонке в Германии
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Технологии
Новая функция Viber: теперь сообщения можно переводить на любой язык
БГУ планирует запустить наноспутник в 2018 году
Международный форум, посвященный облачным технологиям, пройдет в Минске
Культура
Макей: воссоздание первого букваря - значительное событие в культурной жизни Беларуси
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Наталья Смирнова,
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5 сентября
МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу
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Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
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Наталья Поляк,
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