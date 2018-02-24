ФОТОФАКТ: Очевидцы засняли "световой лес" в небе над Питером

Жители Санкт-Петербурга засняли необычное погодное явление в ночь на 24 февраля. Над городом повисли светящиеся разноцветные столбы.
"Вертикальное северное сияние" - так назвали увиденное очевидцы. На самом деле данное погодное явление чаще называют "световой лес". Оно возникает при отрицательных температурах, когда свет не рассеивается в воздухе, а отражается на горизонтальных гранях ледяных кристаллов.
Фото из социальных сетей
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN