ФОТОФАКТ: Огромный динозавр прошел по улицам Вильнюса

Мобильный динозавр прошел по улицам Вильнюса во время парада 50-го Дня физиков в Литве.
День физиков - это самый большой студенческий праздник в Литве, его отмечают с 1968 года в первую субботу апреля. Идея этого праздника выросла естественным образом и помогает молодежи самовыражаться. Со временем праздник стал неотъемлемой частью Факультета физики Вильнюсского университета и полюбился горожанам.
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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