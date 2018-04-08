ФОТОФАКТ: Огромный динозавр прошел по улицам Вильнюса

Мобильный динозавр прошел по улицам Вильнюса во время парада 50-го Дня физиков в Литве.

День физиков - это самый большой студенческий праздник в Литве, его отмечают с 1968 года в первую субботу апреля. Идея этого праздника выросла естественным образом и помогает молодежи самовыражаться. Со временем праздник стал неотъемлемой частью Факультета физики Вильнюсского университета и полюбился горожанам.

Фото Синьхуа - БЕЛТА