ФОТОФАКТ: Сильные ливни обрушились на Краснодар, подтоплены улицы

Большинство улиц города Краснодара (Российская Федерация) оказались под водой после сильного ливня с градом. Непогода разыгралась вечером 10 марта, передают информагентства.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около полусотни звонков. Водители жаловались на затопление улиц и невозможность движения, остановилось перемещение трамваев. На улицах большую часть ночи работали вакуумные машины, откачивавшие воду.
В отдельных районах крупный град повредил стекла и крыши автомобилей. Дождь не прекращался и в ночь на 11 марта.
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