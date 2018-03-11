ФОТОФАКТ: Сильные ливни обрушились на Краснодар, подтоплены улицы

Большинство улиц города Краснодара (Российская Федерация) оказались под водой после сильного ливня с градом. Непогода разыгралась вечером 10 марта, передают информагентства.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около полусотни звонков. Водители жаловались на затопление улиц и невозможность движения, остановилось перемещение трамваев. На улицах большую часть ночи работали вакуумные машины, откачивавшие воду.

В отдельных районах крупный град повредил стекла и крыши автомобилей. Дождь не прекращался и в ночь на 11 марта.