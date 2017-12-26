ФОТОФАКТ: В Санкт-Петербурге выпал синий снег

Снег небесного цвета обнаружили очевидцы в одном из центральных районов Санкт-Петербурга. К его изучению приступят специалисты Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.
Снег светло-голубого и местами фиолетового оттенка отправлен на исследование в лабораторию. Причина загрязнения и вещество, вызвавшее его станут известны в скором времени.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.349 BYN
|2.346 BYN
|2.352 BYN
|USD
|1.9791 BYN
|1.98 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.4287 BYN
|3.41 BYN
|3.42 BYN