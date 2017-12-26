ФОТОФАКТ: В Санкт-Петербурге выпал синий снег

Снег небесного цвета обнаружили очевидцы в одном из центральных районов Санкт-Петербурга. К его изучению приступят специалисты Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Снег светло-голубого и местами фиолетового оттенка отправлен на исследование в лабораторию. Причина загрязнения и вещество, вызвавшее его станут известны в скором времени.