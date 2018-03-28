Фотограф спас во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" около 30 детей

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф смог спасти во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия) около 30 детей. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Фотограф Евгений (его фамилия не сообщается) работает в фирме, которая организовывает детские квесты. В день трагедии он находился на площадке вблизи от залов кинотеатра ТЦ.

В творческом реквизите Евгения оказался противогаз. Фотограф в противогазе смог собрать детей и повел их за собой к спасательным выходам. При этом фотограф указывает, что не знал о том, что в запертых залах могут оставаться люди.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело, оно расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в "Зимней вишне" не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация.

Как сообщает ТАСС, сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров предложил ввести на законодательном уровне особые требования при проектировании и эксплуатации объектов массового скопления людей.

По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко в знак скорби и солидарности с Россией, где объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, в Беларуси 28 марта приспускают госфлаги и отменяют развлекательные программы в телеэфире. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.-0-