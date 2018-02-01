ФОТОРЕПОРТАЖ: В Генте открылся фестиваль света

Каждые три года в бельгийском Генте проводится фестиваль света. Лучшие иллюминаторы со всего мира съезжаются украсить город своими произведениями. Ночью город превращается в сказочно-красивое место: оригинальные инсталляции, яркие выступления и впечатляющие шоу, в основе которых лежит игра со светом.
В этом году фестиваль проводится в бельгийской провинции с 31 января по 4 февраля.
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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