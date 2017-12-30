ФОТОРЕПОРТАЖ: Заснеженный Чикаго

На центральную и восточную части США обрушились зимние холода, которые продолжатся и в первые дни нового года. В связи с минусовыми температурами синоптики предупреждают жителей об угрозе переохлаждения и обморожения. Снег продолжает падать в Чикаго. Более 100 рейсов были отменены в международном аэропорту О'Хара и международном аэропорту Мидуэй.

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