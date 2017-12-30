ФОТОРЕПОРТАЖ: Заснеженный Чикаго

На центральную и восточную части США обрушились зимние холода, которые продолжатся и в первые дни нового года. В связи с минусовыми температурами синоптики предупреждают жителей об угрозе переохлаждения и обморожения. Снег продолжает падать в Чикаго. Более 100 рейсов были отменены в международном аэропорту О'Хара и международном аэропорту Мидуэй.
Фото Синьхуа - БЕЛТА
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.378 BYN
|2.375 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.985 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN