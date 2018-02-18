Фрагментация Сирии может привести к "балканизации" этой страны - эмиссар ООН

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрагментация Сирии может привести к "балканизации" этой страны, что очень опасно. Об этом заявил спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

Стаффан де Мистура продемонстрировал карту Сирии, разделенной на сектора. "Сколько цветов? Это рентгеновский снимок Сирии, фрагментация, раздробленность, это очень опасно, - сказал эмиссар ООН. - Если все оставить без изменений и не обеспечить единство и суверенитет, может произойти "балканизация" страны. Надеюсь, никакие государства этого не хотят".

По словам Стаффана де Мистуры, Сирии необходим "всеобъемлющий политический процесс". Он пояснил, что речь идет о выборах под контролем ООН. "Это позволит избежать появления нового ИГ в результате фрагментации, это даст шанс политическому процессу", - считает эмиссар ООН.-0-