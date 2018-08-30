Франция и Германия готовят инициативу по мигрантам к саммиту ЕС в Зальцбурге

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция и Германия планируют подготовить инициативу по мигрантам до саммита ЕС в Зальцбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана.

"Вместе с германскими коллегами мы ищем согласованное решение по миграционному вопросу. По этой теме мы хотим успеть выработать единую франко-германскую позицию до саммита в Зальцбурге 20 сентября, чтобы не отдавать эту тему в руки популистов и торговцев иллюзиями", - заявил глава французского МИД, выступая в Париже на закрытии ежегодного совещания послов Франции за рубежом. Он также подчеркнул, что Берлин остается ключевым партнером для Парижа внутри ЕС.

Главной темой неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза станет проблема регулирования миграции на Европейском континенте. Подготовка к встрече ведется на фоне заочной полемики, разгорающейся между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который вместе с главой МВД Италии Маттео Сальвини занял жесткую позицию по миграционному вопросу, требуя остановить поток нелегалов из Африки и Азии.

Миграционная проблема для ЕС продолжает оставаться острой, поскольку не удается найти решение по высылке или переселению сотен тысяч мигрантов, которые уже находятся в пограничных странах.-0-