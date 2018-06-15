Франция согласилась принять часть мигрантов с судна "Аквариус"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции заявили, что готовы принять часть мигрантов с судна "Аквариус", сообщают информагентства.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил этот вопрос со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем. Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Франция сможет принять пассажиров "Аквариуса", которые отвечают критериям права на убежище. Будет проведена соответствующая проверка сотрудниками иммиграционного ведомства.
Ранее спасательное судно "Аквариус" с 629 мигрантами на борту застряло в Средиземном море, так как 10 июня власти Италии и Мальты отказались пропустить его в свои порты. В этих двух странах считают, что неправительственные гуманитарные организации своими спасательными операциями в море лишь стимулируют бизнес нелегальных перевозчиков.
Помощь мигрантам с "Аквариуса" предложил премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заявил 11 июня, что пиренейское королевство готово принять судно "Аквариус". Уже несколько дней "Аквариус" в сопровождении двух итальянских кораблей едет в испанский порт Валенсия.-0-
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