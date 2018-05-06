Француз погиб при подготовке к мировому рекорду

Гражданин Франции Франсуа Жисси погиб на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн. Во время тренировки по подготовке к установлению нового мирового рекорда скорости при езде на велосипеде Жисси не справился с управлением и улетел с трассы на скорости более 300 километров в час. Он скончался на месте от полученных травм.

В 2014 году Жисси на реактивном велосипеде собственной сборки установил рекорд скорости в 333 километра в час. В этом году он планировал побить собственный рекорд и разогнать велосипед до скорости 400 километров в час.