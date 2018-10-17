Француженка притворилась жертвой теракта и получила тюремный срок

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француженка Александра Дамьен приговорена к шести месяцам тюремного заключения за то, что выдала себя за жертву теракта 13 ноября 2015 года. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
33-летняя парижанка обвинена в даче ложных показаний и мошенничестве. Как пострадавшая от теракта она получила 20 тыс. евро от Гарантийного фонда жертв терроризма, а также воспользовалась льготами Французской ассоциации жертв терроризма.
Помимо шести месяцев тюремного заключения Дамьен получила полтора года условного срока. За два года она обязана найти работу и возместить все убытки гражданским истцам.
Серия терактов произошла 13 ноября 2015 года в Париже и столичном пригороде Сен-Дени у стадиона, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Жертвами теракта стали 130 человек, более 300 пострадали.-0-
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