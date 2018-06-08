Французские депутаты запретили школьникам пользоваться смартфонами

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, запрещающий учащимся начальных и средних классов пользоваться в школе мобильными телефонами, сообщает ВВС.

Принятый нижней палатой парламента законопроект еще должен быть одобрен сенаторами. Если это произойдет, то он вступит в силу уже в сентябре, с начала нового учебного года.

Согласно законопроекту, дети в возрасте до 15 лет включительно должны будут держать свои смартфоны подальше от глаз, находясь в здании школы или на ее территории. При этом учителя в рабочее время также не должны использовать свои телефоны.

Инициатором законопроекта стало Минобразования Франции. В ведомстве считают, что благодаря запрету на использование телефонов дети станут уделять больше внимания занятиям. Кроме того, это поможет в борьбе с травлей школьников в интернете и убережет детей от просмотра порнографии.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке назвал документ "законом для XXI века, законом эпохи цифровой революции". Вместе с тем критики закона считают, что воплотить его в жизнь и контролировать исполнение будет практически невозможно.-0-