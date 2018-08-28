Французский министр объявил об уходе в отставку в прямом эфире радиостанции

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр окружающей среды Франции Николя Юло объявил о своей отставке во время эмоционального выступления в прямом эфире радиостанции France Inter. Об этом сообщает Би-Би-Си.

О своем решении уйти в отставку он сообщил сегодня - на следующий день после того, как правительство объявило об ослаблении ограничений на охоту. Николя Юло, бывший телеведущий и экологический активист, признался, что решению оставить пост министра предшествовала череда разочарований, связанная с его безуспешными попытками добиться продвижения в решении ряда экологических проблем. В том числе, по его словам, он был разочарован тем, что меры по борьбе с изменением климата у правительства Франции все время оказывались в конце списка приоритетов, поэтому в правительстве он чувствовал себя в одиночестве и не видел никакой реальной поддержки.

Он подчеркнул, что решение об отставке было принято внезапно, и даже его жена о нем не знала. Он не говорил о своем решении ни президенту страны, ни премьеру из опасений, что они могут попытаться переубедить его и уговорить отказаться от отставки.

Юло работал на радиостанции France Inter, в эфире которой объявил об отставке, в 1970-х годах.-0-