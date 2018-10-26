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ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, планировавшей теракты в Москве

В мире 26.10.2018 | 17:42
Фото ТАСС
Фото ТАСС

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство", участники которой планировали теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Московского региона пресечена противоправная деятельность шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство". Руководство указанной террористической ячейки осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-Азиатского региона", - рассказали в ЦОС ФСБ.

"Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств. В ходе проведенных обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства", - добавили в ФСБ.

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Теги
Москва, Россия, теракт, терроризм
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