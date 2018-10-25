ФСБ России предотвратила теракт на соцобъекте в Николаевске-на-Амуре

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, планировавшийся на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре (Россия). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель УФСБ Хабаровского края.
"Факт предотвращения планируемого теракта на территории одного из социальных объектов Николаевска-на-Амуре и задержания злоумышленника подтверждаем. Уголовное дело возбуждено следователями ФСБ. Лицо, выражающее намерения совершения преступления террористического характера, арестовано. В настоящее время идет следствие, поэтому каких-либо комментариев по данному делу не даем", - сказал руководитель пресс-службы краевого УФСБ Денис Полянский.
Представитель администрации Николаевского района сообщил, что теракт в Николаевске-на-Амуре планировал местный житель, который был завербован террористической организацией во время отбывания срока за другие преступления.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4067 BYN
|2.4 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1056 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN