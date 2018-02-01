ФСБ России уничтожила члена ИГ, готовившего теракт в день президентских выборов

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России нейтрализовала члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который готовил теракт в Нижнем Новгороде в день президентских выборов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что при задержании правонарушитель оказал вооруженное сопротивление. Кроме того, у него были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство большой мощности и компоненты для изготовления еще нескольких.
По данным ФСБ России, нейтрализованный член ИГ был гражданином одной из стран ближнего зарубежья. "Он был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения выборов президента РФ", - сообщили в центре.
Возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности ИГ и приготовления к террористическому акту.-0-
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