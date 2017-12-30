ФСБ задержала предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге

Информагентства сообщают о задержании предполагаемого исполнителя теракта в питерском магазине "Перекресток".

Как стало известно, сотрудники ФСБ установили личность и провели 30 декабря задержание подозреваемого в совершении террористической атаки в торговом зале. Мужчине вменяют в вину организацию и исполнение взрыва с применением самодельного взрыва устройства.

Взрыв прогремел в магазине Санкт-Петербурга, есть пострадавшие По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев происшествия, пострадали около 10 человек, информации о силе взрыва нет. Сотрудники МЧС эвакуировали посетителей из здания торгового центра, сообщив, что в результате взрыва возгорания не произошло. На месте происшествия работают оперативники.

Подозреваемый передан в Следственный комитет РФ для дальнейших действий.

В результате взрыва в магазине пострадали по меньшей мере 17 человек.

Как сообщалось, взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте сработало на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" возле камер хранения магазина.