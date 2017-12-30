ФСБ задержала предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге

Информагентства сообщают о задержании предполагаемого исполнителя теракта в питерском магазине "Перекресток".
Как стало известно, сотрудники ФСБ установили личность и провели 30 декабря задержание подозреваемого в совершении террористической атаки в торговом зале. Мужчине вменяют в вину организацию и исполнение взрыва с применением самодельного взрыва устройства.
Подозреваемый передан в Следственный комитет РФ для дальнейших действий.
В результате взрыва в магазине пострадали по меньшей мере 17 человек.
Как сообщалось, взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте сработало на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" возле камер хранения магазина.
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