Футбольная команда пропала в пещере Кхао Луанг в Таиланде

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде в пещере Кхао Луанг пропали 12 человек - 11 футболистов и тренер, сообщает Bangkok Post.

Отмечается, что еще 23 июня возле входа в пещеру были найдены мотоцикл и 11 велосипедов. Также возле транспорта находились рюкзаки со спортивной одеждой.

Предположительно, тренер и футболисты могут до сих пор находиться внутри подземелья. Они могли заблудиться, также не исключено, что произошло обрушение внутри пещеры, которое перекрыло людям дорогу назад.

Группа спасателей сейчас занимается поиском пропавших спортсменов. Спасатели связались с местным футбольным клубом, где подтвердили, что обнаруженные возле пещеры вещи принадлежат игрокам и тренеру.

Пещера Кхао Луанг находится в пяти километрах севернее города Пхетчабури. Храм в этой пещере известен благодаря огромной статуе лежащего Будды. Пещера располагается глубоко под землей.-0-