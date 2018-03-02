"Газпром" начнет процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в суде

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Газпром" начнет в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления российского газового холдинга Алексея Миллера.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Алексей Миллер.

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - добавил председатель правления "Газпрома".

На сайте Еврокомиссии было опубликовано заявление, в котором говорится, что страны ЕС не в состоянии обеспечить оперативное увеличение реверсных поставок природного газа в Украину. Это объясняется низкими температурами на территории ЕС, а также трудностями технического характера перевода потоков в системе газораспределения.

Между тем сегодня энергетическая компания Польши PGNiG сообщила, что украинский "Нафтогаз" подписал с ней срочный контракт на поставки газа. "Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн кубометров. Поставка началась сегодня в 6 утра через узел Германовице, который соединяет польские и украинские газотранспортные системы", - уточняет пресс-служба PGNiG.

Как сказал глава PGNiG Петр Возняк, Польша готова увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта в зависимости от спроса на рынке Украины. Отмечается, что PGNiG может обеспечить стабильные и безопасные поставки газа, в частности, благодаря регулярным поставкам СПГ из Катара и США.-0-