Geely создает на востоке Китая базу по производству автомобилей на новых источниках энергии

11 февраля, Ханчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайский автоконцерн Geely выделит более $5 млрд на создание в восточнокитайской провинции Чжэцзян базы по производству автомобилей на новых источниках энергии, сообщили в Министерстве промышленности и информатизации КНР.

Автопроизводитель заключил соответствующее соглашение о сотрудничестве с администрацией уезда Чансин. Согласно документу, на территории этого уезда планируется создать автосборочный завод, завод по производству коробок передач и индустриальный парк автозапчастей.

Проект будет реализован в два этапа. Строительство в рамках первого этапа, как ожидается, начнется в октябре текущего года.

По итогам 2017 года в стране было выпущено 794 тыс. и продано 777 тыс. таких авто. Китайское правительство в 2017 году поставило задачу увеличить к 2020 году объем производства и продаж до 2 млн единиц в год.-0-