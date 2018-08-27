Геймеры потребовали лучше обеспечивать безопасность на кибертурнирах

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые геймеры, реагируя на стрельбу на турнире по компьютерной игре Madden '19 во Флориде, потребовали лучше обеспечивать безопасность во время подобных мероприятий, информирует Euronews.

Как сообщалось, 24-летний Дэвид Кац после проигрыша на кибертурнире Madden '19 в Джексонвилле (США, штат Флорида) открыл стрельбу по участникам соревнований. Погибли два человека и сам стрелявший, 11 человек получили ранения.

Во Флориде геймер устроил стрельбу на турнире, погибли 2 человека Отмечается, что трагедия произошла в развлекательном центре Jacksonville Landing. Один из участников турнира по компьютерной игре Madden '19 (симулятор американского футбола) после проигрыша открыл огонь по другим посетителям соревнований.

Представитель одной из команд, принявшей участие в турнире Madden '19, написал в Twitter, что игроки и менеджеры должны иметь отдельные входы и выходы от болельщиков.

Согласно оценкам компании по маркетинговыми исследованиям рынка игр Newzoo, опубликованным в начале 2018 года, в этом году киберспортивная промышленность вырастет на 38% до почти $1 млрд и достигнет 380 млн зрителей. При этом указываются такие популярные игровые турниры, как NBA 2K, Pokemon и Call of Duty.

Эксперты указывают, что на фоне такого роста организаторы турниров должны больше думать о безопасности людей.-0-