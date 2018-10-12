Генассамблея ООН избрала 18 стран в Совет по правам человека

12 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Участники 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН избрали 12 октября 18 стран - членов Совета по правам человека (СПЧ) на 2019-2021 годы. Трансляция заседания велась на официальном сайте всемирной организации.

Они вступят в свои полномочия 1 января 2019 года. По итогам голосования в состав Совета по правам человека вошли Аргентина, Австрия, Багамы, Бангладеш, Бахрейн, Болгария, Буркина-Фасо, Дания, Индия, Италия, Камерун, Сомали, Того, Уругвай, Филиппины, Фиджи, Чехия и Эритрея. Эти страны избраны в Совет по правам человека сроком на три года.

Кандидатуры всех 18 стран были согласованы внутри пяти региональных групп, существующих в рамках ООН, и не имели конкурентов. Несмотря на это, в ходе голосования один голос получили США - видимо, кто-то из делегатов Генеральной Ассамблеи самостоятельно вписал в бюллетень название страны, несколько месяцев назад объявившей о выходе из СПЧ.

СПЧ был создан в 2006 году на основе Комиссии по правам человека, которую также критиковали за предвзятость. Как указывают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, Совет отвечает "за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций".

В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН путем прямого тайного голосования. Наибольшее представительство в СПЧ отведено странам Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - по 13 мест, латиноамериканские и карибские государства делегируют в совет восемь стран, западноевропейские - семь, восточноевропейские - шесть. Срок членства в Совете ограничен двумя сроками по три года подряд.

19 июня Никки Хейли, занимавшая на тот момент должность постоянного представителя США при ООН, заявила о выходе страны из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал Совет. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в необъективности при оценке "послужного списка" США и Израиля в сфере прав человека.-0-