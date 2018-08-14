Гендиректор "Натали Турс" опроверг приостановку деятельности туркомпании

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появившееся на сайте "Натали Турс" сообщение о приостановке деятельности туроператора не соответствует действительности. Об этом заявил ТАСС сооснователь и руководитель компании Владимир Воробьев.
"Информация на сайте в ближайшее время будет скорректирована. Компания продолжает поиск инвестора и планирует возобновить продажу с 1 октября", - сказал он.
Ранее на главной странице сайта "Натали Турс" появилась информация, что туроператор приостановил операционную деятельность. При этом все разделы сайта стали недоступны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3554 BYN
|2.34 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0707 BYN
|2.051 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0415 BYN
|3.061 BYN
|3.082 BYN