Генпрокуроры стран СНГ и ШОС обсудили в Душанбе совместную борьбу с преступностью

20 сентября, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обсудил на встрече с генеральными прокурорами стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вопросы совместной борьбы с преступностью.

Были рассмотрены вопросы совместной борьбы с транснациональной и организованной преступностью, важнейшие угрозы современного мира, такие как терроризм, радикализм, экстремизм, а также проблемы безопасности мирового и регионального уровней.

Выражена озабоченность в связи с осложнением политической ситуации в ряде стран, охваченных войнами, пагубными последствиями политических разногласий и гибелью мирных граждан в этих государствах, а совместная интеграция стран - членов СНГ и ШОС была названа важным шагом для обеспечения безопасности на территории государств.

Особое внимание уделено ключевой роли Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС и Международной ассоциации прокуроров в направлении совместной борьбы против угроз и опасностей современного мира.

Другими важными вопросами были предотвращение незаконного оборота наркотиков и оружия, обеспечение информационной безопасности, борьба с кибернетической преступностью и другими опасными для общества явлениями.-0-