Генсек НАТО заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит НАТО признал стремление Грузии войти в альянс, эта страна в будущем станет его членом. Как сообщает ТАСС, об этом сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после краткой двусторонней встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили на полях саммита.

Йенс Столтенберг при этом не уточнил сроки вступления Грузии в НАТО. В 2018 году исполнилось 10 лет решению саммита НАТО в Бухаресте, где главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

Генсек НАТО также похвалил Тбилиси за успехи на пути реформ и призвал продолжать идти тем же путем. Он выразил признательность Грузии, которая на протяжении более 10 лет предоставляет один из самых больших военных контингентов для операции НАТО в Афганистане.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после двусторонней встречи с генсеком НАТО заявил, что НАТО и Грузия рассмотрят на саммите в Брюсселе расширение сотрудничества в сфере безопасности в Черном море, в том числе проведение в регионе крупных военных маневров в 2019 году. "НАТО и Грузия рассмотрят расширение сотрудничества по безопасности в черноморском регионе. Мы также планируем проведение очень интенсивных учений совместно с НАТО в следующем году", - сказал он. Георгий Маргвелашвили отметил, что Грузия продолжает обсуждение участия своего контингента в будущих ротациях частей в составе Сил реагирования НАТО (NRF). Он также призвал ускорить процесс интеграции Грузии в альянс.

В Брюсселе 12 июля проходят две последние сессии саммита НАТО: встреча с партнерами с участием Грузии и Украины, а также заседание глав более 50 стран - участниц коалиции по Афганистану.-0-