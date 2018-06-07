Генсек ООН призвал к реализации минских соглашений и гуманитарного плана для Украины

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к реализации минских соглашений и гуманитарного плана для Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Радио ООН.
В связи с ухудшением ситуации на востоке Украины генсек ООН призвал сделать все, чтобы облегчить страдания мирных жителей. "Недавний обстрел Донецкой фильтровальной станции, которая в результате временно вышла из строя, лишний раз подчеркивает важность и острую необходимость таких мер", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.
Генсек подтвердил готовность ООН и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь нуждающимся. Он призвал стороны обеспечить доступ гуманитарных сотрудников к людям, нуждающимся в помощи, а международное сообщество - предоставить средства на реализацию гуманитарного плана для Украины на 2018 год.
Антониу Гутерриш также присоединился к призыву членов Совбеза к сторонам конфликта вернуться к мирному процессу и сделать все, что в их силах, чтобы выполнить минские договоренности.-0-
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