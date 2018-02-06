Генсек ООН призвал отменить режим ЧП на Мальдивах

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен введением на Мальдивах режима ЧП и призвал власти его отменить. Об этом сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен сложившейся ситуацией на Мальдивах, в частности, объявлением чрезвычайного положения на территории государства и проникновением сотрудников служб безопасности в здание Верховного суда страны. Генеральный секретарь настоятельно призывает власти страны придерживаться конституции и принципа верховенства права, снять режим ЧП как можно быстрее и принять все меры по обеспечению безопасности граждан страны, включая представителей правосудия", - говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, которое опубликовано на сайте ООН.

Президент Мальдив Абдулла Ямин 5 февраля объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней из-за обострившейся внутриполитической ситуации.

На Мальдивах ввели чрезвычайное положение Введение чрезвычайного положения на территории государства было объяснено "угрозой национальной безопасности".

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