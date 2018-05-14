Генсек ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Газе

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа, о чем заявил журналистам в Вене, сообщает ТАСС.

"Мы видим распространение конфликтов, старые конфликты, кажется, никогда не умирают. Я особенно обеспокоен сегодня в связи с новостями о том, что происходит в Газе, где большое число убитых", - сказал Антониу Гутерриш.

В заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном внешнеполитической службой Евросоюза, говорится, что ЕС призывает к сдержанности в связи с ситуацией в секторе Газа с целью избежать увеличения числа человеческих жертв. "Мы ожидаем, что все будут действовать с предельной сдержанностью, чтобы избежать дальнейшей гибели людей", - следует из заявления.

Массовые выступления в Газе в рамках "Марша возвращения" не прекращаются с конца марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками на границе, а всего за это время в них уже погибли около 60 жителей анклава, тысячи пострадали. Сегодня, 14 мая, на границе сектора Газа вспыхнули акции протеста в связи с переводом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Как пишет ТАСС, поступает информация, что погибли не менее 50 палестинцев и свыше 2 тыс. пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими.-0-