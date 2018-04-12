Генсек ООН заявил о риске выхода из-под контроля ситуации вокруг Сирии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается, что ситуация вокруг Сирии может стать неконтролируемой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека, распространенное пресс-службой всемирной организации.

"Я выразил негодование в связи с сообщениями о продолжении применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Я также очень внимательно слежу за развитием ситуации в Совете Безопасности ООН и сожалею, что он пока не смог прийти к согласию по этому вопросу", - отметил Антониу Гутерриш.

По словам главы ООН, он поделился с постпредами пяти государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, своей глубокой озабоченностью относительно рисков, связанных с текущим тупиковым положением вещей, а также подчеркнул необходимость избежать выхода ситуации из-под контроля. "Давайте не будем забывать, что, в конечном счете, наши усилия должны быть направлены на прекращение страшных страданий сирийцев", - добавил он.

Совет Безопасности ООН на заседании 10 апреля не смог одобрить ни одну из трех представленных резолюций по предполагаемым химическим атакам в Сирии. В частности, на рассмотрение были представлены проекты резолюций от США, России, а также проект, ранее выдвинутый Швецией.

Между тем, по данным агентства Reuters, Боливия запросила проведение 12 апреля заседания Совбеза ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии. В качестве повода для встречи Боливия, которая является непостоянным членом Совбеза, назвала эскалацию риторики вокруг Сирии и угрозу односторонних вооруженных действий в отношении этой страны.

Накануне, 11 апреля, постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщило, что Исполнительный совет организации проведет 16 апреля специальную встречу для обсуждения ситуации в Сирии. Информацию о проведении встречи подтвердили в ОЗХО. Как уточняется в документах организации, на обсуждение вынесен вопрос "о возможном применении химического оружия в Сирии".

9 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума. 11 апреля Дональд Трамп на своей странице в Twitter объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. "Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и умные", - написал Дональд Трамп. После этого он опубликовал еще один твит, в котором задался вопросом о необходимости прекратить гонку вооружений, а также констатировал ухудшение отношения с Россией, для чего оснований нет.

Вскоре после этого пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов заявила, что президент США пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии и продолжает рассматривать различные варианты.

В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что анализ данных по предполагаемому применению химоружия в сирийском городе Дума еще продолжается. "Мы по-прежнему оцениваем полученные разведывательные данные. Мы все еще работаем над этим", - ответил Джеймс Мэттис на вопрос журналиста, есть ли достаточно доказательств для того, чтобы обвинить президента Сирии Башара Асада в использовании отравляющих веществ в Думе.

Ранее ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски", выступили с утверждением о том, что 7 апреля в сирийском городе Дума было применено химоружие. Российский МИД РФ назвал это заявление информационным вбросом, а Минобороны РФ заявило, что "Белые каски" известны фейковыми новостями. Обвинения в применении химоружия категорически отвергает правительство Сирии.-0-