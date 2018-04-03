Генсеки ОДКБ и ОБСЕ высказали обоюдную заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в конфликтных зонах

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер сегодня на встрече в Москве высказали обоюдную заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в конфликтных зонах. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между ОДКБ и ОБСЕ, а также по ситуации в ряде конфликтных зон и о некоторых негативных тенденциях в развитии международной обстановки.

"Подтверждена готовность ОДКБ и ОБСЕ продолжать усилия по наращиванию взаимодействия по конкретным проектам, а также высказана заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в конфликтных зонах, - отметил пресс-секретарь. - При этом Юрий Хачатуров высказал заинтересованность в активном участии представителей ОБСЕ в организуемых под эгидой ОДКБ мероприятиях".

Стороны рассмотрели также перспективы дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить диалог по представляющим взаимный интерес вопросам.-0-