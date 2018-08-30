Германия формирует агентство по кибербезопасности

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии будет создано агентство по инновациям в области кибербезопасности. Решение об этом правительство приняло 29 августа. Об этом сообщает Русская служба DW.

Агентство начнет работу в начале 2019 года. С 2019 по 2022 год на его деятельность планируется выделить 200 млн евро. Запланировано, что в штате нового формирования будет около 100 человек.

Задачей агентства является координация исследовательского процесса с момента появления идеи до выхода готового продукта, изучение на ранней стадии высокоинновационных проектов в области безопасности и их дальнейшая финансовая поддержка при участии венчурного капитала.

Одним из проектов агентства станет поддержка собственных технологий шифрования. Еще один проект - развитие программного обеспечения, которое позволит при пересылке электронных писем пользоваться только европейскими сетями.-0-