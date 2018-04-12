Германия не будет участвовать в возможной военной акции в Сирии - Меркель

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия не примет участия в возможной военной акции в Сирии, если до этого дойдет дело. Об этом заявила сегодня в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, сообщает ТАСС.

"Германия здесь не будет принимать военное участие", - сказала Ангела Меркель. Она указала на то, что решения о нанесении США военного удара по Сирии пока нет.

"Но мы наблюдаем и поддерживаем все, что показало бы, что применение отравляющих веществ неприемлемо", - добавила канцлер, призвав Запад сообща действовать в вопросе реагирования на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. По ее словам, следует рассмотреть весь спектр мер.

Канцлер Германии также утверждает, что есть много доказательств того, что за предполагаемой химатакой в Думе стоит Дамаск. При этом Ангела Меркель отметила, что Берлин делает ставку на расследование инцидента экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня в интервью телеканалу TF1 заявил, что Франция располагает доказательствами использования властями Сирии химического оружия на прошлой неделе. При этом он добавил, что всю имеющуюся информацию еще необходимо проверить.

По словам Макрона, решение по поводу возможного ответа будет принято своевременно. "Мы примем решение в свое время, тогда, когда мы сочтем это наиболее полезным и эффективным", - сказал он.

Эммануэль Макрон также заявил, что Франция не допустит эскалации ситуации в Сирии и ставит своей главной целью обеспечение максимальной стабильности в регионе. "Максимальная стабильность в этом регионе - это наш приоритет, - подчеркнул президент. - Франция никогда не допустит эскалации ситуации (в Сирии)".

Глава французского государства сообщил, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Сирии.

С утверждением о том, что 7 апреля в сирийской Думе было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

МИД РФ назвал это заявление информационным вбросом. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что "Белые каски" известны фейковыми новостями. Обвинения в применении химоружия категорически отвергает правительство Сирии.

9 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в Думе. 11 апреля Дональд Трамп на своей странице в Twitter объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Вскоре после этого пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов заявила, что президент США пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии и продолжает рассматривать различные варианты.-