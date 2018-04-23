Герцогиня Кейт родила мальчика

Кейт Миддлтон и принц Уильям со вторым ребенком. Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кейт Миддлтон родила сегодня мальчика. Информацию об этом распространил Кенсингтонский дворец.

До последнего момента не был известен пол третьего ребенка Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма.

Малыш появился на свет в больнице святой Марии в районе Паддингтон Лондона. Отмечается, что принц Уильям присутствовал при родах.

В этой же клинике в 2013 году Кейт Миддлтон рожала принца Джорджа, а в 2015 году - принцессу Шарлотту.

Сейчас возле больницы святой Марии находится множество поклонников королевской семьи, которые хотят увидеть, как Кейт и Уильям появятся с новорожденным на крыльце роддома.-0-