19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гибралтар выйдет из состава Евросоюза одновременно с Великобританией, при этом ЕС гарантирует Испании поддержку в согласовании с Лондоном неурегулированных вопросов в отношении этой территории. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главного переговорщика Еврокомиссии по Brexit Мишеля Барнье.

Решение о том, что Гибралтар покинет ЕС вместе с Великобританией, принято окончательно. В дальнейшем Испания и Соединенное Королевство обсудят в двустороннем порядке спорные вопросы, касающиеся вопросов управления этой частью полуострова.

19 марта ЕС и Великобритания опубликовали незаконченный проект соглашения о Brexit. В документе цветом выделены пункты, находящиеся на разной стадии согласования. Зеленым обозначены юридически закрепленные формулировки, желтым - вопросы, по которым достигнута договоренность, однако они все еще требуют доработки. Белым выделены предложения Евросоюза, которые будут рассматриваться в ходе дальнейших переговоров.

Изначально планировалось, что окончательный вариант документа будет готов к утверждению на саммите ЕС 22-23 марта.-0-