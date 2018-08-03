Гидросамолет упал в озеро в Канаде

Один человек погиб и один пропал без вести при крушении гидросамолета в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CBC.
По данным телеканала, самолет упал в озеро Тайотон примерно в 100 км к западу от города Лиллоет сразу после взлета.
На его борту находились пилот и два пассажира. Спасателям удалось найти тело 20-летнего пассажира, поиски второго пассажира до сих пор продолжаются. 20-летний пилот доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Причины крушения устанавливаются.
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