7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантский град убил птиц в зоопарке Колорадо, сообщают информагентства.

Посетителей экстренно эвакуировали, по данным местного телеканала FOX31 Denver, более десяти человек пострадали, пять из них отправлены в больницу. Сразу после удара стихии в социальных сетях стали появляться фотографии и видеоматериалы с места происшествия. Судя по снимкам, отдельные градины были размером с куриное яйцо.

Insane video of baseball size hail hitting the bear exhibit at Cheyenne Mountain Zoo this afternoon. Such a scary situation for all of the people and animals involved. Video credit: Christine Barkalow #cowx pic.twitter.com/LeC1tKzkb9

Людей посадили в автобусы, но ледяные кругляши разбили стекла. Их падение в воду на территории зоосада напоминало пулеметный обстрел. Среди животных погибли утка и 13-летний капский гриф. Еще одна птица ранена.

Сообщается, что град шел 15 минут.-0-

TODAY: The Cheyenne Mountain Zoo is closed. Here's a look at some of the cars that people couldn't drive home after the hail storm hit. Two animals were killed and more than a dozen guests injured. We're live from the zoo on pic.twitter.com/6zNIqIRfa1