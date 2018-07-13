Гигантский шар в виде малыша с лицом Трампа появился в небе Лондона

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестиметровая надувная фигура, изображающая президента США Дональда Трампа в виде малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руках, поднялась сегодня в небо над Парламентской площадью в центре Лондона. Об этом сообщает ТАСС.
Воздушный шар запущен на деньги, собранные тысячами активистов, выступающих против проходящего 13 июля рабочего визита Дональда Трампа в Великобританию. Для акции граждане собрали 16 тыс. фунтов стерлингов (свыше $21 тыс.). Позже разрешение на реализацию идеи дал мэр Лондона Садик Хан, который несколько раз резко критиковал хозяина Белого дома за его позицию по ряду вопросов, в том числе по отношению к мигрантам и женщинам.
Сегодня, как ожидается, десятки тысяч человек выйдут на улицы Лондона в рамках акций протеста против визита Трампа. Так, в британской столице запланирована демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа". О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили около 60 тыс. человек. Также в центре Лондона состоится 10-тысячный женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.
Акции протеста пройдут и в других городах Великобритании - Манчестере, Данди, Керкуолле, Глазго. Одновременно состоятся и мероприятия в поддержку президента США. Так, один британец на время визита переименовал свой паб на западе Лондона с "Джеймсон" на "Герб Трампа". Свое заведение он украсил американскими флагами и звездно-полосатыми баннерами, позвав всех желающих присоединиться к барбекю с хот-догами, американскими коктейлями и соответствующей музыкой.
Между тем президент США вряд ли увидит и надувного ребенка, и акции протеста. На время визита он остановился в частной резиденции посла США в Риджентс-парке, а все мероприятия у него проходят вне Лондона. В тот момент, когда воздушный шар поднимался в небо, Дональд Трамп на борту своего вертолета отправился на учения британских и американских военных в Королевской военной академии в Сэндхерсте (графство Беркшир). Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведут переговоры в загородной премьерской резиденции Чекерс, затем последуют рабочий обед и пресс-конференция. По завершении переговоров с премьер-министром президент США и первая леди отправятся на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорский замок. Дональд Трамп станет четвертым президентом США, которого монарх примет в своей загородной резиденции.
Вечером 13 июля президент США поедет в Шотландию, где пробудет до 15 июля на принадлежащем ему гольф-курорте Trump Turnberry. Из Шотландии он вылетит в Хельсинки, где 16 июля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.-0-
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