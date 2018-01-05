Гимн НАТО официально утвердили после 30 лет использования

Теперь у Североатлантического альянса официально есть свой гимн. Его написал дирижер военного оркестра Люксембурга Андре Рейхлингом к юбилейному для НАТО 1989 году. Тогда альянс отметил 40-летие.
Первые попытки создать единую мелодию для организации предпринимались еще в конце 50-ых гг. к 10-летнему юбилею НАТО.
Гимн и раньше использовали на мероприятиях с участием стран-членов блока. Играл он и весной 2017 года во время последней встречи.
В натовском гимне нет слов, а исполняется он при помощи 20 инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, две корнеты, две трубы, рог, баритонный рог, три тромбоны, туба и барабан.
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