Глава автоконцерна Volkswagen Маттиас Мюллер покинет свой пост

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления автоконцерна Volkswagen 64-летний Маттиас Мюллер покинет свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

Отмечается, что нынешнего главу концерна сменит Херберт Дис - один из топ-менеджеров Volkswagen.

Маттиас Мюллер занял пост председателя правления Volkswagen в 2015 году, сменив Мартина Винтеркорна. Произошло это после скандальных новостей об установке в машинах концерна ПО, которое позволяет занижать реальные показатели по выбросам вредных веществ в атмосферу на дизельных автомобилях Volkswagen. Расследования в отношении Volkswagen начали тогда многие страны мира.-0-