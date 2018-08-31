Глава Еврокомиссии высказался за отмену сезонного перевода времени в ЕС

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер будет выступать за отмену сезонного перевода времени в Евросоюзе. Об этом он заявил немецкому телеканалу ZDF, сообщает ТАСС.
"Люди этого хотят, мы это сделаем", - сказал Жан-Клод Юнкер. Он напомнил, что после решения Брюсселя голосование по этому вопросу должно пройти в Европейском парламенте и в каждой отдельной стране сообщества.
В ЕС с 4 по 16 августа проводился онлайн-опрос об отмене регулярного перехода на зимнее и летнее время. В нем участвовали 4,6 млн граждан сообщества. По данным газеты "Вестфаленпост", 80% респондентов выступили за отмену перевода времени. Официальные данные не приводились.-0-
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