Глава Интерпола ушел в отставку

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Интерпола Мэн Хунвэй направил в генеральный секретариат Интерпола в Лионе (Франция) заявление о своей отставке. Оно уже вступило в силу. Об этом говорится в сообщении на сайте Интерпола.
Исполнять обязанности главы Интерпола будет представитель Южной Кореи Ким Чен Янг. Новый президент организации будет избран на форуме в Дубае 18-21 ноября.
Президент Интерпола направился в Китай в конце сентября. Последний раз он выходил на связь 8 дней назад. Прокуратура Лиона, где расположена штаб-квартира Интерпола, начала расследование в связи с исчезновением Мэн Хунвэя. Накануне организация сообщила о том, что направила официальный запрос властям Китая с целью уточнить информацию о местонахождении ее президента.-0-
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