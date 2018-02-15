Глава МИД Ирака назвал суммарные потери от войны с ИГИЛ

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари озвучил цифры, связанные с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" на территории страны.

В частности, от рук игиловцев погибли 18 тыс. человек, 36 тыс. получили ранения разной степени тяжести. Об этом министр заявил в ходе конференции, посвященной послевоенному восстановлению Ирака, прошедшей в Кувейте.

В мероприятии приняли участие представители 76 стран, около полусотни фондов, 107 НПО и примерно 1 тыс. представителей бизнес-сообществ.

Ранее министр торговли и планирования указывал на то, что стране нужно около 90 млрд долларов США для полного восстановления.

Напомним, ИГИЛ захватил значительную часть Ирака к лету 2014 года. В декабре 2017 года вооруженные силы страны при поддержке международной коалиции объявили о полном разгроме "Исламского государства".