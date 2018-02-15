Глава МИД Ирака назвал суммарные потери от войны с ИГИЛ

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари озвучил цифры, связанные с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" на территории страны.
В частности, от рук игиловцев погибли 18 тыс. человек, 36 тыс. получили ранения разной степени тяжести. Об этом министр заявил в ходе конференции, посвященной послевоенному восстановлению Ирака, прошедшей в Кувейте.
В мероприятии приняли участие представители 76 стран, около полусотни фондов, 107 НПО и примерно 1 тыс. представителей бизнес-сообществ.
Ранее министр торговли и планирования указывал на то, что стране нужно около 90 млрд долларов США для полного восстановления.
Напомним, ИГИЛ захватил значительную часть Ирака к лету 2014 года. В декабре 2017 года вооруженные силы страны при поддержке международной коалиции объявили о полном разгроме "Исламского государства".
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4632 BYN
|2.455 BYN
|2.462 BYN
|USD
|1.9717 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.4831 BYN
|3.465 BYN
|3.484 BYN