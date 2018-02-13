Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за выдуманной встречи с Путиным

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра подал в отставку, сообщают информагентства.

О своем уходе министр объявил на заседании парламента, куда его вызвали по поводу объяснений слов о якобы состоявшейся в 2006 году встрече с Владимиром Путиным на даче. Зейлстра сказал, что, солгав, совершил "самую большую ошибку в своей политической карьере" и что "в Нидерландах должен быть министр иностранных дел, который вне всяких подозрений".

Хальбе Зейлстра занял пост министра иностранных дел Нидерландов в октябре 2017 года. В 2006-м, когда он якобы присутствовал на встрече с Владимиром Путиным, Зейлстра работал в нефтегазовой компании Shell.

Как сообщает ТАСС, нидерландская сторона официально проинформировала Москву об отмене визита главы МИД королевства в связи с его отставкой.-0-