Глава МОК Томас Бах посетит КНДР после Олимпиады

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить КНДР после завершения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщают информагентства со ссылкой на Reuters.
Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сообщил, что не исключает визит в Пхеньян по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына. "Визит может быть осуществлен в будущем, когда будут созданы необходимые условия", - сказал Мун Чжэ Ин.
Перед Играми в отношениях между Республикой Корея и КНДР наметилось потепление. Страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, а также о проходе двух делегаций под единым флагом на церемонии открытия Игр.-0-
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