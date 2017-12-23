Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал стороны соблюдать обязательства по "новогоднему перемирию"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан приветствует возобновление обязательств по соблюдению режима прекращения огня, о котором договорились участники трехсторонней контактной группы (ТКГ) и другие подписанты минских соглашений. Такая информация размещена на сайте ОБСЕ, сообщает БЕЛТА.
Глава миссии заявил, что возобновление обязательств, о котором стороны договорились в Минске 20 декабря, может поспособствовать всеобъемлющему и устойчивому прекращению огня, начиная с 00.00 23 декабря. "Это возможность прекратить насилие и человеческие страдания, тем самым позволив людям вернуться к привычному повседневному образу жизни, что особенно важно в период праздников", - отметил дипломат.
"При условии соблюдения договоренностей об отводе вооружений и разведении сил и средств, а также при условии добросовестного соблюдения режима прекращения огня это возобновление обязательств может стать многообещающим началом более мирного нового года для населения на востоке Украины", - подчеркнул Эртугрул Апакан.
СММ ОБСЕ в Украине продолжит вести мониторинг и верификацию соблюдения достигнутых договоренностей.
Как сообщалось, о "новогоднем перемирии" в Донбассе было объявлено по итогам последнего в 2017 году раунда переговоров ТКГ в Минске. Руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, участники переговоров подтвердили приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 часов 23 декабря по киевскому времени. При этом должны быть изданы и соблюдены соответствующие приказы, включая дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.
Также подтверждено стремление произвести обмен удерживаемыми лицами до новогодних и рождественских праздников.-0-
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