Главного инженера завода в Гатчине отправили под домашний арест по делу о взрыве

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главного инженера ранее обвинили по делу о взрыве на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области и сегодня отправили под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Ленинградской области. Гатчинский городской суд поддержал соответствующее ходатайство следствия.

"Рассмотрев ходатайства следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении управления СК. Арест установлен на срок один месяц и 30 дней.

Ранее главному инженеру было предъявлено обвинение в рамках дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, он допустил к работам в цехе пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков.

В ведомстве отметили, что расследование по делу продолжается.-0-